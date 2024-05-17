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Общество

Десять миллионов выделят на ремонт кровли спортивного модуля в Стругах Красных

17.05.2024 16:30|ПсковКомментариев: 0

Особенности работы в условиях новой структуры муниципального самоуправления обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Стругокрасненского муниципального округа Александром Волковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Позади первые полгода работы муниципального округа. Мы уже видим первые результаты. Оптимизированы конкурентные процедуры, подготовлены четыре инвестиционные площадки. Хочу отметить эффективную работу и вас, как руководителя, и вашей команды», — заметил глава региона.

Он сообщил, что по итогам первого квартала округ поднялся с 18-го на 5-ое место в рейтинге муниципалитетов по реализации нацпроектов, а в общем рейтинге эффективности муниципалитетов округ поднялся на 11 место.

«Это хорошие показатели», — похвалил губернатор.

Александр Волков детально рассказал губернатору о преимуществах работы в новом статусе. В настоящее время сформирован единый бюджет округа, что позволяет принимать участие в областных и федеральных программах, систематизирована работа по муниципальным контрактам.

«С созданием муниципального округа удалось повысить эффективность управления, улучшить кадровый вопрос, увеличить заработную плату муниципальных служащих. Все работает в штатном режиме», — заверил глава округа.

В ходе рабочей встречи Александр Волков обратился к губернатору с просьбой оказать поддержку в проведении ремонтных работ кровли спортивного модуля, который расположен в поселке Струги Красные на улице Мира. В 2022 году был проведен капитальный ремонт его внутренних помещений. В настоящее время требуется замена металлического кровельного покрытия.

В модуле тренируются спортивные секции по баскетболу, мини-футболу, волейболу и местные жители. Учащиеся спортивной школы занимают призовые места не только на соревнованиях районного и областного, но и всероссийского уровня. Так, в 2022 году футбольная команда «Струги-007» стала победителем соревнований по мини-футболу Северо-Западного федерального округа.

Михаил Ведерников, учитывая эффективную работу муниципалитета, принял решение поддержать округ. Губернатор поручил выделить из резервного фонда Псковской области 10 млн рублей на ремонт кровли спортивного модуля.

Участники рабочей встречи обсудили вопросы реализации президентских национальных проектов, дорожные работы. Например, в этом году на работы по обновлению улично-дорожной сети будет направлено 22 млн рублей. Это позволит привести в порядок улицы Кудрявцева и Виноградова в Стругах Красных и улицу Школьную в деревне Лудони. Кроме того, завершаются работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — в поселке благоустраивается набережная реки Щировки. «Все идет в плановом порядке, нормально, без сложностей», — добавил Александр Волков.

«Спасибо за эффективную работу», — отметил в свою очередь Михаил Ведерников. Со своей стороны Александр Волков поблагодарил руководителя региона за всестороннюю поддержку муниципалитета.

Напомним, в Псковской области в прошлом году восемь районов были преобразованы в муниципальные округа: Локнянский, Новоржевский, Печорский, Пыталовский, Красногородский, Невельский, Опочецкий, Стругокрасненский. В этом году еще пять районов преобразованы в муниципальные округа. В мае по итогам сессии Псковского областного собрания приняты законы, определяющие статус вновь образованных муниципальных образований — Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского. В результате реорганизации границы муниципалитетов никак не изменятся, прежними остаются и административные центры. Переходный период — время для формирования новых органов местного самоуправления — установлен во вновь образуемых муниципальных округах до 1 января 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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