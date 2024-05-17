Общество

Мошенники стали выдавать себя за представителей приёмных комиссий вузов

Мошенники в социальных сетях стали выдавать себя за представителей приёмных комиссий вузов. Помимо этого, злоумышленники предлагают выпускникам купить ответы на Единый государственный экзамен. Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Конец 11-го класса — волнительное время и для школьников, и для их родителей: впереди ЕГЭ и поступление в вуз. Неудивительно, что перед волной экзаменов активизируются мошенники», - заметили эксперты.

В соцсетях злоумышленники выдают себя за представителей приёмных комиссий вузов. Они предлагают родителям купить бюджетное место в университете за круглую сумму. Как только им переводят деньги, мошенники перестают выходить на связь.

«Бюджетные места в вузах не продаются — это запрещено законом РФ. За это преступление предусмотрено наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ», - подчеркнули специалисты.

Кроме того, перед ЕГЭ мошенники предлагают школьникам купить ответы на варианты экзаменационных работ. Это тоже обман: по факту жертвам рассылают ответы на тесты предыдущих лет.