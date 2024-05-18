Общество

Учения по антитеррористической безопасности пройдут в школах и техникумах Псковской области 20 мая

Учения по антитеррористической безопасности пройдут в образовательных учреждениях Псковской области 20 мая. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Они будут проведены в соответствии с указанием министра просвещения и в рамках постановления правительства РФ. Учения пройдут в более чем 200 образовательных организациях области: школах, техникумах, детских оздоровительных лагерях. В них примут участие обучающиеся, педагоги, а также сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС», - отметил он.

В рамках мероприятий будут отработаны два сценария: действия при обнаружении взрывного устройства и при вооружённом нападении.

«Рассчитываю, что к этим учениям все задействованные стороны отнесутся максимально ответственно», - добавил губернатор.