Общество

Стартовала волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024»

Волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024», организованная на средства выделенные из резервного фонда губернатора Псковской области началась сегодня, 19 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской археологии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской археологии

«Прямо сейчас силами сотрудников центра и волонтеров ставится палаточный лагерь и обустраивается комфортный быт для всех участников. Лопаты и совки наточены, паспорта для находок напечатаны. Нас ждёт увлекательное путешествие в мир средневековой истории!» - рассказали археологи.