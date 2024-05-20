Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Подростки с партбилетом и вторая волна мусорного коллапса

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- Курс на омоложение: нужно ли снизить возраст вступления в партию с 18 до 16 лет?

- Псков без «Последнего звонка»: общегородской праздник отменили из соображений безопасности.

- Реорганизация псковского здрава – кто следующий?

- Новый состав – новый председатель: Общественная палата области подвела итоги пятого созыва.

- Вторая волна мусорного коллапса: мусорки Пскова вновь выглядят, как зимой, только летом у этого могут быть совсем другие последствия.

- Под стенами Псковского кремля строители вскоре приступят к сборке пешеходного моста, металлоконструкции уже прибыли.

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Телефон студии: 56-73-72.

Трансляция завершена.