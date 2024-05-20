Общество

Общественник проверил условия для посетителей информационного центра псковской полиции

Качество предоставляемых государственных услуг в информационном центре УМВД России по Псковской области оценил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Посещение центра прошло в целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел в рамках акции «Гражданский мониторинг». С начала 2021 года государственные услуги по линии информационно-справочной работы оказываются по адресу: улица 128-й Стрелковой Дивизии, дом № 6.

Общественник обратил особое внимание на условия пребывания посетителей, стенды для граждан, отметил полноту и доступность всей необходимой информации, форм заявлений по линии информационно-справочной работы. Познакомился с порядком предоставления госуслуг, графиком приема граждан, а также оценил преимущества получения услуг в электронном виде.

Кроме того, Андрей Афанасьев оценил доступность и оборудованность помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области отметил: «Сотрудники полиции качественно и эффективно выполняют возложенные на них обязанности, а граждане находятся в комфортных условиях и в полном объеме обеспечены необходимой информацией».

В целом представитель общественности дал удовлетворительную оценку качеству оказания услуг в Информационном центре УМВД России по Псковской области.