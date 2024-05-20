Общество

Владимир Путин присвоил жительнице Псковской области звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин наградил жительницу Псковской области. Соответствующий указ президента РФ от 21.05.2024 № 423 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Матвеевой Галине Петровне из Псковской области. Также звания удостоены жительницы Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Кировской области.

Согласно положению о звании «Мать-героиня» (утверждено указом Президента РФ от 15 августа 2022 г. N 558), звание является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.