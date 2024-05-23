Общество

В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации

Потребности в мобилизации в России нет, президент не раз об этом говорил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года Росси, возможно, придется снова прибегнуть к мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, это было нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.

После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе. В конце февраля Шойгу сообщил, что с начала года на военную службу по контракту поступили 50 тысяч человек. А за прошлый год набрали почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.