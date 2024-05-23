Общество

Росгвардейцы провели спортивный праздник для воспитанников печорского центра помощи детям

Росгвардейцы поздравили воспитанников печорского центра помощи детям с окончанием учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Печорах сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области организовали спортивный праздник для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Росгвардейцы подготовили для детей спортивно-развлекательную эстафету и турнир по подтягиванию.

Каждый из участников праздника получил заряд бодрости и хорошего настроения перед каникулами.

В заключение мероприятия представители регионального управления Росгвардии вручили детям подарки.