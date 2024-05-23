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Общество

Каждый второй работающий пскович утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива - опрос

26.05.2024 11:20|ПсковКомментариев: 1

Каждый второй работающий утверждает, что ему важны успешные результаты коллектива, 3 из 10 — высокие личные показатели на фоне сослуживцев. К таком выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы в команде.

52% псковичей утверждают, что больше переживают за успех работы команды. 33% признались, что их, в первую очередь, волнуют личные результаты. Причем больше всего индивидуалистов среди горожан до 34 лет (38%). Чем старше опрошенные, тем важнее им коллективный успех (60% среди тех, кому от 45 лет). Чаще всего же называли себя командными игроками респонденты, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (61%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что волнуются в первую очередь за общий результат, медицинские сестры (75%), охранники (68%) и HR-менеджеры (65%). Личный успех больше всего важен программистам (55%), специалистам по закупкам (51%) и маркетологам (49%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 165 человек
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