Общество

О правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности напомнили псковичам

О правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) напомнили псковичам представители региональной Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Главная цель мероприятия - профилактика правонарушений в области безопасности дорожного движения, связанных с управлением средств индивидуальной мобильности.

Пешеходам напомнили, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Фликеры обеспечивают видимость участников дорожного движения водителями транспортных средств.

Полицейские призвали пользователей СИМ использовать шлем и защитные наколенники и налокотники, а также напомнили, что проезжать пешеходный переход на СИМ нельзя, а на пешеходных дорожках, автопарковках и иных пеших зонах использовать их нужно с осторожностью.

Заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Мария Винча рассказала подросткам о том, что СИМ несут в себе повышенную опасность травмирования.

Отметим, что в период с января по май 2024 года на территории города Пскова зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 77 человек пострадали.