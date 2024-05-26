Общество

Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 28 мая

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 28 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди ждут в большинстве районов, в отдельных районах — грозы.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозах местами порывистый. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.