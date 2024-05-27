Общество

Псковские профсоюзы готовят предложение в части страхования медиков

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в работе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

В ходе работы участники, в частности, пролонгировали полномочия председателя и заместителя ассоциации, утвердили молодёжный совет, поддержали законодательную инициативу Новгородской областной федерации профсоюзов, проект областного закона «Об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Новгородской области, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью». В случае гибели работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Новгородской области предлагается выплачивать единовременное денежное пособие.

«После соответствующего анализа, консультаций с правительством Псковской области, членами областной трёхсторонней комиссии и законодателями апробируем законодательную инициативу в нашем регионе», – прокомментировал работу ассоциации Игорь Иванов.