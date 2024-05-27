Общество

Облсовпроф передал минеральную воду «Хиловская» членам отряда «Дружина»

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов посетил товарищеский матч по футболу команды «Дружины», после чего от имени Псковского облсовпрофа передал в качестве благотворительной помощи минеральную воду «Хиловская» членам отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» имени князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Дружинники уже почти год выполняют важные функции по обеспечению безопасности псковичей. Круглосуточно дежурят на территории Пскова и районов области. Сейчас, когда погода достигает температурных максимумов, мы, псковские профсоюзы, решили передать лечебную минеральную воду "Хиловская" для дружинников», - пояснил Игорь Иванов.

Он отметил, что в псковском городском филиале состоят дружинники-члены отраслевых профсоюзов, и облсовпроф всегда готов поддержать своих соратников. «Наш профсоюзный девиз - единство, солидарность, справедливость, и мы готовы сотрудничать с такими патриотическим организациями как АНО "Дружина"!» - заключил Игорь Иванов.