Дмитрий Быстров представил отчет о деятельности администрации Островского района

Отчет по итогам деятельности администрации Островского района за 2023 год перед депутатами Островского районного Собрания представил глава района Дмитрий Быстров. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»
«Подробно проинформировал о положение дел в социально-экономической сфере на территории района, представил срез информации по сферам образования, культуры и спорта, проанализировал основные тенденции демографической ситуации, остановился на ключевых моментах в сфере занятости населения, рассказал об исполнении бюджета района за отчётный период, перспективах инвестиционной составляющей и планах дальнейшего развития муниципалитета по различным направлениям», - резюмировал Дмитрий Быстров.
Глава района отметил, что при реализации новых, больших по объёму и сложности проектов выявился острый проблемный момент – недостаточное количество ответственных и квалифицированных подрядчиков, укомплектованных компетентными кадрами. Отсюда – на отдельных объектах затягивание сроков сдачи объектов, недострой, некачественно выполненные работы. К сожалению, это проблема даже не регионального уровня, заметил Дмитрий Быстров.
«Из позитивных моментов отметил тенденцию снижения уровня официальной безработицы. Вдобавок, при плановом объёме инвестиций почти в 400 млн рублей, планируется открытие и уже появляются новые рабочие места с достаточным высоким уровнем заработной платы. К примеру, завод "Вектор", наращивая объёмы производства, постоянно объявляет о новых вакансиях специалистов», - заметил глава муниципалитета.
Еще один безусловно положительный момент, продолжил Дмитрий Быстров, бюджет района уже приближается к впечатляющей цифре - к 1,5 млрд рублей. «У нас положительная динамика поступления собственных доходов в бюджет за 2018-2023 годы. Несмотря на непростое для страны время, связанное с международной изоляцией, санкционным давлением, ведением СВО, экономика нашего муниципалитета поступательно развивается и имеет хорошие перспективы», - пояснил он.
Кроме того, глава района обратил внимание депутатов на значительный объём средств и количество объектов по такому направлению как ремонт учреждений соцсферы и приобретение оборудования. Закончено строительство Центра культурного развития в Острове-2, а после того, как будет выполнена его техническая начинка, подросткам и островичам разных возрастов предложат целый спектр услуг в сфере культурного развития.
Завершая отчет, глава района поблагодарил за конструктивную совместную работу губернатора Михаила Ведерникова и правительство области, представителей района в областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна и Андрея Михайлова, депутатский корпус районного Собрания, глав волостей и общественность.
«Все вместе мы работаем на развитие Островского района!» - заключил он.