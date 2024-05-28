Общество

Псковичей приглашают на лекцию о Пушкине

Лекция псковского филолога Александра Егорова «Николай Николаевич Колиберский о Пушкине» пройдет в Центральной городской библиотеке города Пскова 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Мероприятие приурочено к 225-летию Пушкина, к 200-летию со дня его приезда в псковскую ссылку.

В центре внимания - пушкинские страницы монографии и статей Николая Колиберского (1897-1981), коренного псковича, выдающегося педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, литературоведа, литературного и театрального критика, мемуариста, краеведа, члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, первого заведующего кафедрой русского языка и литературы Псковского педагогического института.

«Среди жителей Пскова Колиберский снискал славу одного из лучших (если не лучшего!) учителей русского языка и литературы. Чему же учил легендарный педагог? О каких пушкинских произведениях писал? Как их объяснял? С кем из писателей сравнивал автора "Евгения Онегина"? Что написал в пушкинской главе своей монографии 1955 года? Пушкинистика Колиберского еще ни разу не становилась предметом для специального разговора. Так каким же предстает величайший русский поэт в публикациях легендарного учителя, давно ставших библиографическими редкостями? Ответам на этот и другие вопросы будет посвящена лекция Александра Егорова, пушкиноведческие статьи которого опубликованы в России, Германии, Эстонии и Японии», - отметили в библиотеке.

Лекция пройдет в 15:00.