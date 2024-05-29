Общество

Окрошка на кефире: псковички поделились рецептами холодного супа

Как устроить праздник в обычный день? Календарь знаменательных дат предлагает 30 мая отметить День окрошки. Этот гастрономический праздник не официальный, но придется по душе всем любителям освежающего летнего супа. Тем более готовить окрошку не сложно, а есть приятно. Из каких ингридиентов и с какой заправкой готовят блюдо псковские хозяйки? Псковская Лента Новостей собрала разные варианты приготовления холодного супа.

Слово окрошка произошло от глагола крошить - мелко нарезать. Окрошка представляет собой смесь мелко нарезанных различных видов мяса или рыбы, овощей и зелени с заправкой.

В старинной русской окрошке предпочитали сочетать мясо поросенка, индейки и тетерева. Выбор разных сортов мяса обусловлен тем, что в окрошку изначально использовались остатки мяса от приготовления различных блюд. Сейчас вполне приемлемо использовать отварную говядину или даже колбасу.

Классический рецепт окрошки подразумевает использование кваса в качестве основы. Однако многие предпочитают летние супы с кисломолочной заправкой. Калорийность таких холодников сопоставима с «квасными» вариантами, а пользы они приносят еще больше!

Окрошка на кефире

«Я никогда не признавала окрошку на кефире. Только квас. Но в этом году распробовала», - рассказала псковичка Юлия.

Рецепт окрошки на кефире:

Берем зеленый лук, режем. В миску, посыпаем солью. Давим толкушкой или разминаем вилкой. Задача - чтобы лук выделил сок. Далее туда же строгаем своей любимой фракцией (я люблю соломкой) огурец, редиску, ветчину, яйцо. Заправляем кефиром 1% «Молочные продукты Пушкиногорья». Я живу в Пскове, но выросла в Пушкинских Горах, от корней не отрываюсь. Можно кефир и пожирнее, тут, кто как любит. Количество тоже на свой вкус: только как заправка а-ля салат или более жидко, как суп. Водой не разбавляем, зачем портить вкусный продукт. Вприкуску картофель, сначала сваренный в мундире, остуженный, потом поджаренный половинками на подсолнечном масле.

Болгарская окрошка

«Таратор, или болгарскую окрошку впервые попробовала на отдыхе в Болгарии. Понравилась. Но дома не делала. А недавно нашла рецепт в интернете и решила попробовать приготовить. Бюджетно, просто и вкусно. Подходит для вегетарианцев», - рассказала жительница Псковского района Инна.

Рецепт болгарской окрошки:



Для приготовления понадобятся свежие огурцы, кефир, чеснок, петрушка, соль и перец. Моем и нарезаем огурец полукругами. Выкладываем в посуду. Чистим и давим чеснок, чтобы затем добавить к огурцу. Заливаем стаканом кефира. Добавляем укроп. Солим и перчим по вкусу. Болгарская окрошка готова!

Литовский борщ

«Я все детство думала, что окрошка делается исключительно на воде, потому что родители готовили именно так. Рецепт еще от папиной мамы достался: колбаса, яйца, огурец, редис, картошка (все мелко порезать), много-много зелени(лук, укроп), все это заливается водой, затем добавляется лимонная кислота по вкусу. Потом я узнала, что можно готовить на кефире. Так и поныне делаю и окрошку, и свекольник, и литовский борщ, который недавно открыла во время поездки в Калининград.», - рассказала жительница Великих Лук Ульяна.

Рецепт литовского борща:

Шалтибарщай делаю в такой вариации: свекла и огурец на терке, заливаю кефиром, добавляю зелень, соль, при подаче кладу две половинки яйца и отдельно вареную/жареная картошка. И самое главное: кефир покупаю для этих целей исключительно «молочные продукты Пушкиногорья», потому что у них есть линейка с массовой долей жира 1% - для меня самое то, так как мне жирные продукты нельзя.

А какой холодный суп любите вы? Поделитесь рецептом в комментариях!

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