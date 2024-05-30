Общество

Дети смогут отдохнуть в псковском аквапарке бесплатно

Дети смогут бесплатно посетить аквапарк «Акваполис» в Пскове 1 июня, в День защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили администрации аквапарка.

«Только 1 июня, в День защиты детей, ребята в возрасте от 5 до 12 лет (включительно) отдыхают в аквапарке "Акваполис" три часа совершенно бесплатно», - сообщили в администрации аквапарка.

Каждый взрослый сможет бесплатно взять с собой двух детей. Возраст ребенка необходимо подтвердить документом. Напомним, что дети до 5 лет посещают аквапарк бесплатно всегда.

В связи с повышенным интересом гостей к этой акции псковичам и гостям города рекомендуют сделать предварительную запись на посещение. Предложение не суммируется с другими акциями.

Вопросы по акции можно задавать администратору по телефону: 8(8112)701-101 или через сообщения сообщества в группе «ВКонтакте».