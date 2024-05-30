Общество

Лучшего советника директора по воспитанию определили в Псковской области

Итоги работы советников директоров по воспитанию за учебный год подвели на совещании по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области. Мероприятие прошло в гимназии №29 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и начальник отдела региональной политики Комитета образования по Псковской области Андрей Ниневский.

За этот учебный год советники директоров провели более 10 тысяч мероприятий и реализовали 59 концепций в рамках Дней единых действий — единой федеральной концепции. Дни единых действий помогают сделать привычные праздники интересным и осмысленным событием для обучающихся, предоставляют возможность проявить ребятам свои организаторские и творческие способности.

Советники директоров по воспитанию активно развивают пространства в образовательных учреждениях: ученическое самоуправление, школьные пресс-центры, музеи, театры, спортивные и волонтерские клубы в образовательных организациях. Также они вовлекают обучающихся в инициативы различных общественных объединений.

На подведение итогов пригласили социальных партнеров проекта, которых наградили благодарственными письмами за плодотворное сотрудничество и весомый вклад в развитие новой философии воспитания на территории Псковской области.

«Ключевая миссия советника директора по воспитанию — это решение стратегических задач развития воспитания в Российской Федерации и усиления воспитательной составляющей в образовании, формирование у обучающихся базовых национальных ценностей», — отметила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

Во второй части совещания прошел финал профессионального регионального конкурса советников директоров по воспитанию «Новая философия воспитания в действии», в котором пять финалистов показали мастер-классы — передовые педагогические находки в действии. По итогам конкурса победителем стала советник директора по воспитанию Гуманитарного лицея города Пскова Виктория Лубягина.

Всего в конкурсе приняли участие 13 советников директоров по воспитанию со всей Псковской области. Организатором конкурса выступил ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

Напомним, должность советника директора по воспитанию введена по поручению президента России Владимира Путина и реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Материал и фотографии подготовлены с помощью регионального центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области