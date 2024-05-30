Общество

Увеличения прожиточного минимума ждут в России к 2025 году

Прожиточный минимум в России ожидает увеличения до 17 733 рублей на душу населения к 2025 году. Для различных групп населения этот показатель будет различным: для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, а для детей – 17 201 рубль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Сравнивая с текущими данными, в 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля в месяц на душу населения. Минтруд отмечает, что ожидается прирост этого показателя на 14,8 процента к 2025 году, что свидетельствует о стремлении улучшить условия жизни различных слоев населения.

Кроме того, Госдума ранее утвердила в качестве министра труда Антона Котякова, который занимает этот пост с начала 2020 года. Его руководство важно для разработки и внедрения политики, направленной на улучшение социальной защиты граждан, включая увеличение прожиточного минимума и обеспечение социальной поддержки населению.

Прогнозируемое увеличение прожиточного минимума в России к 2025 году показывает стремление к социальной справедливости и поддержке разных категорий населения, что является важным шагом в повышении качества жизни граждан, отметили в СОЦПРОФ.