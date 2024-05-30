Фестиваль «Безопасный город» проведут в Пскове в День защиты детей

Фестиваль «Безопасный город» для семей с детьми от 3 до 14 лет состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: администрация города Пскова
Мероприятие пройдёт в формате квеста, где ребята и их родители смогут проверить свои знания и навыки безопасного поведения в различных ситуациях.
В рамках фестиваля будут работать площадки от организаций, занимающихся вопросами безопасности детей: МЧС, Госавтоинспекция, полиция, школа безопасности «Стоп угроза», Красный Крест, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
На площадках дети узнают:
Также гостей фестиваля ждут: