Псковским сварщикам готовы платить около 120 тысяч рублей

День сварщика отмечают в России 31 мая. Специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru проанализировали спрос на сварщиков и выяснили, сколько они могут зарабатывать.
По итогам мая 2024 сварщики вошли в топ-15 самых дефицитных специалистов в России и в СЗФО в частности: на одну вакансию для них приходится, в среднем, лишь 2,2 резюме (нижней границей нормы для рынка труда считается 4 резюме на вакансию). В регионах СЗФО уровень конкуренции за сварщиков – 2,3 резюме, что тоже ниже нормы и говорит о кадровой нехватке.
|
Регион
|
Число кандидатов на одну вакансию сварщика
|
Ненецкий АО
|
1
|
Псковская область
|
1,3
|
Ленинградская область
|
1,5
|
Новгородская область
|
1,9
|
Вологодская область
|
1,9
|
Калининградская область
|
2,1
|
Мурманская область
|
2,3
|
Республика Карелия
|
2,7
|
Республика Коми
|
3,3
|
Санкт-Петербург
|
3,7
|
Архангельская область
|
3,8
За минувшие пять месяцев года российские работодатели открыли 39,6 тыс. вакансий для сварщиков, и это на 22% больше, чем годом ранее. В СЗФО спрос на сварщиков по сравнению с прошлым годом вырос на 37% (с начала года местные компании искали более 4 тыс. новых сварщиков). Больше всего в данных специалистах нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%).
Кроме того, сварщики – одна из самых востребованных специальностей на «вахте», наряду с водителями, машинистами и разнорабочими. 41% от всех предложений о работе для сварщиков предполагает вахтовую занятость, а чаще всего ее предлагают компании из сферы строительства и тяжелого машиностроения.
В региональном разрезе больше всего вакансий сварщиков открыли компании из Свердловской области (4,8% от всех вакансий для сварщиков в РФ в 2024), Санкт-Петербурга и Московской области (по 4,6%).
Наиболее высокие зарплаты сварщикам сейчас предлагают работодатели из Ямало-Ненецкого АО (180 тыс. рублей в среднем), Республики Саха /Якутия (159,7 тыс. рублей), Курганской области (149,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийского АО – Югры (149,5 тыс. рублей) и Республики Башкортостан (145,4 тыс. рублей). В регионах СЗФО сварщики могут рассчитывать на зарплату 120 тыс. рублей, в среднем, что на 19,3 тыс. больше, чем в 2023 году.
|
Регион
|
Зарплата в 2024 году
|
Зарплата в 2023 году
|
Рост за год
|
Мурманская область
|
130 000 ₽
|
116 700 ₽
|
13 300 ₽
|
Вологодская область
|
120 100 ₽
|
100 700 ₽
|
19 400 ₽
|
Ленинградская область
|
101 500 ₽
|
91 300 ₽
|
10 200 ₽
|
Санкт-Петербург
|
100 400 ₽
|
81 800 ₽
|
18 600 ₽
|
Калининградская область
|
91 400 ₽
|
60 000 ₽
|
31 400 ₽
|
Архангельская область
|
137 800 ₽
|
109 000 ₽
|
28 800 ₽
|
Республика Коми
|
150 000 ₽
|
130 000 ₽
|
20 000 ₽
|
Республика Карелия
|
120 400 ₽
|
106 800 ₽
|
13 600 ₽
|
Новгородская область
|
129 600 ₽
|
103 500 ₽
|
26 100 ₽
|
Псковская область
|
120 000 ₽
|
103 000 ₽
|
17 000 ₽
На предлагаемые заработные платы для данных специалистов также влияет высокая доля вахтовых вакансий. По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах» рыночный диапазон зарплат, указанный в вакансиях для сварщиков (без учета вахты), находится в диапазоне 68 966 - 114 943 рублей, в вахтовых вакансиях зарплатные предложения на порядок выше: 147 126 - 218 391 рублей.