Общество

Более 40 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове

Незаконную рекламу наркотиков удалили участники антинаркотического рейда в Пскове с фасадов зданий и в местах отдыха горожан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Рейд традиционно организовали и провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с волонтерами антинаркотического движения региона. В этот раз к ним присоединились активисты «Движения первых».

В рамках мероприятия было закрашено более 40 граффити, нанесенных наркосбытчиками на фасады многоквартирных домов, в местах отдыха и досуга горожан. Подобные акции направлены прежде всего на то, чтобы не допустить вовлечения подростков и молодежи в употребление и распространение наркотиков.

Полицейские призывают сообщать о такого рода запрещенных надписях, рекламирующих различные виды наркотических средств, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». За незаконные граффити помимо административной ответственности, предусмотренной статьей 6.13 КоАП РФ, грозит и более серьезная ответственность. Такая деятельность может быть квалифицирована как содействие осуществлению незаконного сбыта наркотиков в составе группы лиц. Максимальное наказание в таком случае – до 15 лет лишения свободы.