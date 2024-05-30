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Общество

Реализацию цифровых проектов обсудил Михаил Ведерников с зампредом банка «Россия»

31.05.2024 12:14|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 30 мая, обсудил основные задачи и предложения по взаимодействию с заместителем председателя правления АО «АБ «Россия» Александром Шаленковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что соглашение о сотрудничестве между правительством Псковской области и банком «Россия» заключено в январе этого года, и поблагодарил банк за доверие к региону и готовность к совместной работе.

«Сегодня мы проводим установочное совещание по реализации в Псковской области целого ряда цифровых проектов. Каждый из них имеет перспективу. Первый — это внедрение транспортной, социальной и кампусной карт в Псковской области. У банка есть опыт выпуска таких карт в разных субъектах РФ. Второй проект касается реализации универсального регионального формата единого платежного документа на базе транзитного банковского счета», — сказал Михаил Ведерников.

Так, единый документ позволит потребителю получать счета одновременно за все услуги — ЖКХ, газ, электроэнергию — и оплачивать их в любом банке.

Заместитель председателя правления банка Александр Шаленков, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с Псковской областью двигается по намеченному плану. «Банк "Россия" обладает значительным опытом реализации комплексных проектов на основе банковских карт. Мы планируем представить руководству Псковской области и заинтересованным предприятиям и организациям наши технологические возможности. Далее обсудим, как интегрировать их в разные сферы в регионе. Наши проекты будут работать на создание условий для развития региона и улучшения качества жизни населения Пскова и области», — сказал Александр Шаленков.

В продолжение представители профильных исполнительных органов, ресурсоснабжающих компаний, Псковского государственного университета и банка «Россия» в рамках рабочих групп подробно обговорили детали реализации предложенных проектов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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