Общество

Судимая жительница Локни сядет в тюрьму за тайный переезд

Жительницу Локнянского муниципального округа приговорили к четырем месяцам лишения свободы за уклонение от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что подсудимая с января по март без уведомления и разрешения сотрудников полиции покинула свое место проживания, уехав из поселка Локня в Островский район, где бесконтрольно жила до момента ее обнаружения сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.