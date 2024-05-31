Общество

Школьники-отличники побывали на приеме у губернатора Псковской области

Очередная группа отличников побывала на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в преддверии Дня защиты детей. В пятницу, 31 мая, в ситуационном центре правительства области собрались 12 ребят с 2 по 11 класс. Все они — победители регионального конкурса «Губернаторский дневник», отличники учебы и дисциплины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Приветствуя ребят, губернатор Михаил Ведерников поздравил их с наступившими каникулами и победой в конкурсе, отметив высокую конкуренцию в этом году.

За чашкой чая со сладостями Михаил Ведерников пообщался со школьниками, узнал про их школьные будни и увлечения.

Этих детей отличает не только тяга к знаниям и победы в олимпиадах, но и успехи в спорте: некоторые из них — обладатели золотых знаков ГТО, отличные пловцы, борцы и боксеры. Творчество тоже им не чуждо: дети посещают кружки рисования и 3D-моделирования, пишут стихи, занимаются в танцевальных и вокальных студиях, активисты детских и молодежных патриотических движений «Орлята России» и «Движение Первых». Некоторые занимаются благотворительностью — помогают бездомным животным и вместе с родителями плетут маскировочные сети для участников СВО.

«Общественная деятельность — хороший опыт, — отметил Михаил Ведерников. — Он способствует развитию организаторских способностей, дает навыки проектной деятельности, учит общаться с людьми. В этой работе можно даже определиться с будущим направлением деятельности».

Многие ребята еще размышляют, кем быть. Однако среди тех, кто уже имеет конкретные планы на будущее, есть врачи, сотрудники МЧС и дизайнеры.

В ходе непринужденного разговора дети задали главе региона вопросы личного характера. Отвечая на них, Михаил Ведерников рассказал, как стал губернатором, что самое сложное в его работе, как он снимает стресс и проводит свободное от работы время.

Злата из Локни спросила у губернатора Михаила Ведерникова, какой в общении президент России Владимир Путин. По опыту личных встреч глава региона назвал лидера государства самым крутым и мощным политиком в мире. «Он очень светлый и открытый человек. Внимательно, уважительно и корректно разговаривает со всеми людьми, независимо от статуса, и всегда искренне старается помочь людям. В этом его сила», — ответил Михаил Ведерников.

Отличников волновали и «взрослые» вопросы, например, перспективы развития экономики Псковской области. Губернатор рассказал ребятам, что регион выполнил и даже перевыполнил показатели индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области и имеет большие планы на следующий период: «Мы точно понимаем, куда будем вкладывать средства и какой эффект будет от этого для псковской экономики».

Затем беседа со школьниками продолжилась в рабочем кабинете губернатора. Ребята по традиции посидели в кресле руководителя региона, подписали несколько важных документов электронной подписью, вышли на видеосвязь с главой города Борисом Елкиным. В конце встречи Михаил Ведерников в дневнике каждого школьника написал пожелания и напутственные слова.

За встречей детей с Михаилом Ведерниковым по видеосвязи наблюдали их родители — это новшество проекта «Губернаторский дневник» этого года. Позже губернатор пообщался и с ними, выразив благодарность за воспитание детей: «Повод для гордости действительно есть. Ваши дети — большие молодцы. В современном мире сложно уделять детям много времени, чтобы они чувствовали заботу и любовь. У вас это получается. Мы же со своей стороны будем и дальше делать все возможное, чтобы у них были возможности для развития и реализации в нашем регионе», — сказал Михаил Ведерников.

Напомним, «Губернаторский дневник» — ежегодный конкурс среди школьников Псковской области, которые могут похвастаться большим количеством пятерок в дневнике. В этом году в акции приняли участие 372 школьника из разных уголков области. За прошедший учебный год участники «Губернаторского дневника» совокупно заработали более 75 тысяч пятерок. Лидером «гонки отличников» стала Дарья Петрова, ученица 4 класса Псковского социально-экономического лицея №21 имени Героя России С.В. Самойлова, она заработала 597 пятерок.