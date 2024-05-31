Следователи сводили детей-сирот в Псковский железнодорожный музей

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в Международный день защиты детей организовали праздничное мероприятие и экскурсию для воспитанников подшефного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
Офицеры СК России не первый год шефствуют над учреждением, интересуются судьбой воспитанников. Ребята каждый раз встречают их с радостью, отметили в ведомстве.
Следователи совместно с ребятами посетили Псковский железнодорожный музей, где узнали об особенностях развития железнодорожного строительства в разных странах, ознакомились с историей российского паровозостроения, изучили документы, посвященные отречению императора Николая II от престола, состоявшегося 2 (15) марта 1917 года на железнодорожном вокзале города Пскова.
Также сотрудники регионального следственного управления провели с воспитанниками детского дома занятие, в ходе которого напомнили детям о правилах безопасности при нахождении на улице в летний период и о Правилах дорожного движения.
В конце мероприятия ребятам вручили спортивный инвентарь и наборы для творчества.