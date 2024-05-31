Общество

Игорь Иванов: Мы живем и строим будущее ради детей

С Днём защиты детей жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Ежегодно в первый день лета в нашей стране традиционно отмечается один из самых добрых праздников - День защиты детей. ﻿Этот день служит напоминанием нам и всему обществу о важности заботы и любви к детям, их благополучии и здоровье», - отметил Игорь Иванов.

От всего профдвижения Псковской области он пожелал всем детям и их родителям здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

«Вы те, ради кого мы живем и строим будущее в нашей прекрасной стране. Многое уже сделано, многое предстоит сделать, чтобы наши дети с уверенностью шли в завтрашний день. И мы обещаем, что приложим все силы. Пусть ваш дом всегда наполняют любовь и забота!» – отметил в своем поздравлении Игорь Иванов.