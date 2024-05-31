Общество

Ежегодная акция - «ГАИ против: ни дать, ни взять!» прошла в Пскове

Ежегодная акция - «ГАИ против: ни дать, ни взять!» прошла в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Цель мероприятия - профилактика коррупции.

Госавтоинспекторы и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области вышли на очередной рейд по проверке документов и напомнили псковичам о недопустимости проявлений коррупции на дороге.

Общественники и сотрудники управление Госавтоинспекции Псковской области вручили автолюбителям специальные памятки, напомнив об ответственности, ведь преступником является не только тот, кто берет взятку, но и тот, кто ее предлагает.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили гражданам, что о каждом факте коррупции необходимости сообщать по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, дача взятки должностному лицу является преступлением и влечет наказание: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 15 лет.