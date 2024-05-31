Общество

Вышел в свет новый путеводитель по Пушкинскому Заповеднику

В серии путеводителей, посвящённых ведущим российским музеям, вышла в свет книга, посвящённая государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское».



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», новое издание повторяет предыдущие подобные только частично. Его текстовая часть дополнена и, главное, в книге можно увидеть новые фотоматериалы, ранее широко не публиковавшиеся или по сей день не публиковавшиеся вовсе. Путеводитель можно будет найти в музее, в том числе — в «Музейном городке» в предстоящие Дни пушкинской поэзии и русской культуры на Поэтической (Праздничной) поляне.

В «Михайловском» добавили, что путеводитель по псковским пушкинским местам можно будет доступен не только жителям и гостям Святогорья, но и посетителям Всероссийского музея-заповедника А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге на Мойке, музея-заповедника А.С. Пушкина в Болдино (Нижегородская область), историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вязёмах и в Захарово (Московская область), Государственного Литературного музее в Москве, других учреждений культуры.