Общество

Более двух тысяч псковских выпускников сдавали экзамен по математике

Обязательный экзамен по математике сдавали выпускники Псковской области 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Это второй из обязательных предметов, которые надо сдать для получения аттестата. Для поступления на технические направления в вуз необходимо набрать 27 баллов по профильной математике, по базовой математике надо получить отметку «3».

Математику базового уровня сдавали 955 выпускников, профильного уровня - 1469 в 33 пунктах проведения экзаменов.

На экзаменах использовались технологии получения экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.

В экзамене было задействовано более 1400 педагогов, за ходом экзамена наблюдали 137 общественных наблюдателей, в том числе 9 федеральных.

В аудиториях пунктов проведения ЕГЭ организовано онлайн-видеонаблюдение. Соблюдение требований порядка проведения экзамена контролируют онлайн-наблюдатели как на федеральном, так и на региональном уровне в областном ситуационно-информационном центре.

Свои результаты по математике базового уровня ребята узнают не позднее 14 июня, по математике профильного уровня – 17 июня. Ознакомиться с ними необходимо в своей школе под подпись, также результаты будут доступны на официальном информационном портале ЕГЭ.