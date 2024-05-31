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Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников

03.06.2024 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- 20 мусоровозов и просьба к коллективу «Экопрома» не увольняться – заявления губернатора о мусорном кризисе в регионе.
- Коротко о погоде: сначала жарило, потом чуть не утонули.
- 750 миллионов на обновление автобусного парка – дополнительные деньги поступят в Псковскую область.
- Отчеты чиновников – это насущная вещь или ритуальное действо?

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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