Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- 20 мусоровозов и просьба к коллективу «Экопрома» не увольняться – заявления губернатора о мусорном кризисе в регионе.

- Коротко о погоде: сначала жарило, потом чуть не утонули.

- 750 миллионов на обновление автобусного парка – дополнительные деньги поступят в Псковскую область.

- Отчеты чиновников – это насущная вещь или ритуальное действо?

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.