Общество

«Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июня.

Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- 20 мусоровозов и просьба к коллективу «Экопрома» не увольняться – заявления губернатора о мусорном кризисе в регионе.

- Коротко о погоде: сначала жарило, потом чуть не утонули.

- 750 миллионов на обновление автобусного парка – дополнительные деньги поступят в Псковскую область.

- Отчеты чиновников – это насущная вещь или ритуальное действо?

Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.