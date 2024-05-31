«Постскриптум»: мусорный кризис, погодные катаклизмы и отчеты чиновников. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июня.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- 20 мусоровозов и просьба к коллективу «Экопрома» не увольняться – заявления губернатора о мусорном кризисе в регионе.
- Коротко о погоде: сначала жарило, потом чуть не утонули.
- 750 миллионов на обновление автобусного парка – дополнительные деньги поступят в Псковскую область.
- Отчеты чиновников – это насущная вещь или ритуальное действо?
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.