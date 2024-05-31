Общество

Засыхающие сосны, темный сквер и ремонт проездов на Завеличье

Благоустроенных территорий в Пскове становится все больше, а значит, увеличивается фронт работ по их содержанию. Этот факт стараются учитывать, но случаются сбои, как это произошло в сквере Молодежи на Завеличье. Здесь уже дважды высаживали сосны, однако из-за отсутствия полива деревья погибают. В этой и других проблемах окрестностей городские власти разбирались 3 июня в ходе контрольного выезда на территорию округа №11 депутата Псковской городской Думы, директора муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константина Болотина.

Сосновые засыхают

«Очередной контрольный выезд в округ №11 мы по традиции начинаем со сквера Молодежи. Проговариваем недостатки, которые сохраняются из года в год. Сквер этот был благоустроен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", это был хороший подарок местным жителям. Здесь устроены пешеходный дорожки, велодорожка, высажены деревья. Но уже через год 80% высаженных сосновых засохли», - рассказал о проблеме Константин Болотин.

Депутат пояснил, что деревья высадили в 2021 году. Когда большая часть из них погибла, подрядчик, обустроивший сквер, заменил растения по гарантии, в 2023 году были посажены новые деревья. Управление городского хозяйства администрации Пскова обещало производить на территории полив, однако этого так и не произошло. На сегодняшний день деревья снова погибают.

Константин Болотин отметил, что поливать сосны нужно в первые 1-2 года после посадки, пока деревья приживаются.

«Да, это у нас в городе большая проблема — поливка после посадок», - заметил глава Пскова Борис Елкин. Представители администрации отметили, что на новых территориях, на которых проводят благоустройство, полив включается в техническое задание, однако с другими пространствами возникают затруднения.

В итоге принято решение в течение недели направить в сквер специалистов, которые проверят состояние высаженных деревьев, а после, если деревья можно спасти, территорию включат в график полива.

Другая проблема сквера — провал в грунте, из-за которого повредились асфальт и брусчатка. Обновления участка по гарантии от подрядчика добиться не удалось, восстановлением занялось муниципальное предприятие «Горводоканал». Брусчатку уже переложили, впереди — укладка асфальта.

Парковка и ТОСы

На контрольном выезде присутствовали местные жители. Они рассказали представителям власти, что отдельная боль жильцов близлежащих к скверу домов (Западная, 4, 2а, 2б и других) — парковка. Из-за узких проездов автомобилисты вынуждены оставлять свои машины на зеленой зоне, точнее на том, что от нее осталось.

Как рассказал Борис Елкин, решить проблему по расширению парковки нужно пробовать через участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Стоимость контракта будет высокой, поэтому муниципалитет будет стараться привлечь федеральные или областные средства.

Вместе с тем градоначальник призвал население не забывать о другом эффективном механизме для привлечения средств на более мелкие ремонты. «Как у вас с ТОСами? (территориальными общественными самоуправлениями — ред.)» - спросил Борис Елкин.

В ответ местные жительницы сообщили, что первый непростой этап они уже преодолели — собрали Совет многоквартирного дома. ТОСы — следующий шаг. Глава Пскова напомнил им, что через проект ТОС можно привлечь небольшую сумму на замену почтовых ящиков, установку камер видеонаблюдения или шлагбаума, ремонт подъезда. Борис Елкин отметил, что на городском конкурсе конкуренция небольшая, и постепенно жители могут преобразить свой двор, привлекая средства на небольшие проекты.

Темнота в сквере Журналистов

Далее участники контрольного выезда переместились в сквер Журналистов. Из-за разросшихся деревьев и кустарника здесь темно ночью и ранним утром, жилого сектора нет. Вместе с тем поток пешеходов в сквере интенсивный, и люди жалуются на отсутствие освещения.

Борис Елкин предложил подать заявку на благоустройство территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Он отметил, что дорожки в сквере хорошие, их можно не менять, что сэкономит значительную часть средств. Деньги градоначальник предложил потратить на освещение и установку в сквере детской или спортивной площадки.

«Думаю, близлежащие дома и журналисты поддержат. В последние годы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" был большой ажиотаж на Запсковье, а на Завеличье — ничего, надо это исправлять», - отметил Борис Елкин и добавил, что в будущем планируется уйти от больших проектов в рамках этой программы. Последний из них — благоустройство сквера у Рижской гостиницы. В последующем городские власти планируют обратить внимание на небольшие территории.

«Артобъект» под снос

Следующая «точка» контрольного выезда — строение во дворе дома №83 на Рижском проспекте. Одноэтажное здание было построено для нужд коммунальных служб, однако использовать его не стали. Теперь здание заперто и не используется, на крыше растут деревья.

«Это наш местный артобъект», - пошутил Константин Болотин и пояснил, что информации о принадлежности данного здания нет, местные жители уже около 10 лет просят его снести и расширить парковку.

По поводу принадлежности строения подана заявка в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова. Если по истечению года собственника не найдут, здание перейдет в собственность муниципалитета, и тогда с ним можно будет что-то решить. Борис Елкин предложил не торопиться со сносом строения, а рассмотреть варианты его эксплуатации, например, для размещения сетевого продуктового магазина.

Ремонт дорог и проездов

На конец контрольного выезда оставили «дорожные» вопросы. Ремонта требует, в частности, проезд вдоль домов №85а и и №87а на Рижском проспекте.

Глава Пскова предложил произвести здесь ямочный ремонт. При этом он призвал депутатов и их помощников составлять заявки на ямочный ремонт в порядке приоритетности. Также в администрации проработают вопрос полноценного ремонта проезда. Как отметил Борис Елкин, небольшая экономия на эти цели уже образовалась.

Вторая проблемная зона — дорога вдоль дома №4 на улице Рокоссовского. Данная дорога находится на гарантии, поэтому ремонт должны провести в рамках гарантийных обязательств. А вот с другой дорогой — вдоль домов №№75, 75а и 75б на улице Коммунальной — стоит более сложный вопрос, поскольку подрядчик уже ликвидировался, а контракт не завершен. Глава Пскова взял вопросы в проработку и посоветовал впредь на спешить с оплатой работ по контрактам.

ТКО

Кроме того, маршрут контрольного выезда пролегал через несколько контейнерных площадок, которые на сегодняшний день завалены твердыми коммунальными отходами. Также ТКО вываливается из мусоропроводов многоквартирных домов.

Борис Елкин призвал фиксировать переполненные площадки и информировать о каждом случае регионального оператора по обращению с ТКО. Помощники депутата Константина Болотина отметили, что филиал ООО «Экопром» уже проинформирован, площадки в очереди на вывоз мусора.

Как отметил по итогу Константин Болотин, цель контрольных выездов — показать проблемы округа и определить временные рамки, в которые они будут решены. Большая делегация, в которую вошли глава города, представитель УГХ, председатель городской Думы Александр Гончаренко, представитель управляющей компании «Рижский микрорайон», помощники депутата — многие вопросы может проговорить на месте устно, что ускоряет поиск решения.

«Округ является спальным районом. На самом деле, большой объем работ уже сделан в округе — в части дворов, межквартальных проездов, но есть еще локальные места, которые требуют внимания. Конечно, надо особое внимание уделять территориям, где много жителей и интенсивное движение, и так выстраивать работу. Какие-то работы проведем за счет ямочного ремонта, какие-то — за счет ремонтов межквартальных проездов. Есть общее понимание по территории, что необходимо в первую очередь сделать. Есть в том числе общественные пространства, которые следует включить в "Формирование комфортной городской среды", принять участие в голосовании, чтобы они победили и их модернизировать. Мы понимаем, что не так много есть механизмов по благоустройству территории, и ФКГС и ТОС — хорошие механизмы. Эта работа в округе начата, надеюсь, она будет активно развиваться, потому что сейчас, когда есть и областной, и городской конкурс (ТОС — ред.), получается максимальное число заявок удовлетворить», - подвел итоги выезда Борис Елкин.

Контрольный депутатский выезд в очередной раз показал, что сегодня благоустройство быстрее приходит на те территории, где власть и население работают в одной связке. В округе №11 инициативные жители есть. Остается пожелать, чтобы их энтузиазм подогревался регулярным достижением результата, а механизмы привлечения денег на благоустройство сохранялись и множились.

Ксения Иванова