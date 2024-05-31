Общество

Слухи об истощении лесов в России сильно преувеличены - эксперт

Больше половины территории России покрыто лесом (52,3%), природное разнообразие включает 93 породы деревьев и кустарников, а на каждого россиянина приходится примерно по восемь гектаров леса.

Между тем настойчиво продолжает распространяться один из самых опасных мифов о российских лесных ресурсах. Лес якобы воруют, выжигают площади для сокрытия вырубок, и поэтому лесов с каждым годом лесов становится все меньше.

Согласно данным Рослесинфорга о лесах на 2024 год, все «лесные» показатели демонстрируют положительную динамику. В числе критериев – характеристики площадей, назначение территорий, лесистость, породы и другие, всего более 100 позиций.

О том, что в российских лесах все в полном порядке говорит и цифра естественного прироста древесины 1 003,76 млн кубометра в год. Расчётный объем лесосеки, то есть древесины, которую разрешено заготавливать, – 726 млн кубометров в год.

Заготовка в таких количествах не может повредить ни климату, ни биоразнообразию, ни почве. Так что ни о каких непоправимых последствиях для экосистемы речи не идет.

«За 2023 год площадь всех российских лесов выросла на 54,5 тыс. га. Это целый город, такой, например, как Самара. Растет в прямом смысле сам лесной фонд, пустошей становится меньше. За год площадь земель с высоким густым лесом увеличилась на 84,5 тыс. гектаров. А ведь именно такой лес обеспечивает нас чистым воздухом и водой», - рассказала ИА RuNews24 советник по информационной политике директора Рослесинфорга Ксения Богданова.

Россия продолжает оставаться мировой лесной державой по площади земель лесного фонда и запасам древесины, из года в год подтверждая статус «зеленых» легких планеты.

Более того, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия входит в тройку мировых лидеров по обеспечению лесфондом.