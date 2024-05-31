Общество

Спад жары ожидается в Псковской области

Понижение среднесуточных дневных температур ожидается в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Немного температура воздуха понизится. Будет не 25-30 градусов, а 25-27, 26-28 градусов», - пояснила Тала Нещадимова.

В ближайшие 2-3 дня в регионе прогнозируется сохранение текущих погодных условий.

«Мы ожидаем сохранение погоды в ближайшие 2-3 дня, такую же теплую, жаркую, с кратковременными дождями и грозами погоду. При грозе возможно шквалистое усиление ветра», - отметила синоптик.