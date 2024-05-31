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Общество

Спад жары ожидается в Псковской области

03.06.2024 17:34|ПсковКомментариев: 0

Понижение среднесуточных дневных температур ожидается в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. 

«Немного температура воздуха понизится. Будет не 25-30 градусов, а 25-27, 26-28 градусов», - пояснила Тала Нещадимова. 

В ближайшие 2-3 дня в регионе прогнозируется сохранение текущих погодных условий.  

«Мы ожидаем сохранение погоды в ближайшие 2-3 дня, такую же теплую, жаркую, с кратковременными дождями и грозами погоду. При грозе возможно шквалистое усиление ветра», - отметила синоптик.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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