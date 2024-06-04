Общество

Псковская область присоединилась к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности

В Псковской области стартовал месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он продлится до 30 июня. Инициатор мероприятия — МВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В программе месячника — цикл мероприятий, привлекающих внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышающих уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотиков и приобщающих подрастающее поколение к здоровому образу жизни.

В рамках месячника стартовали несколько профильных смен. Например, смена детского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе Вечерней школы города Пскова и смена в детском загородном лагере «Стремительный». На последней площадке сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и специалисты в сфере здравоохранения организовали для ребят тематические тренинги.

Кроме того, на сборном пункте военного комиссариата Псковской области с призывниками провели профилактическую встречу, на которой будущим защитникам Родины рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков и юридической ответственности за их распространение.

Впереди еще много различных мероприятий. Это и фестиваль здоровья, приуроченный к празднованию Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, и антинаркотический флешмоб, спортивные состязания, акции в загородных лагерях отдыха и многое другое.