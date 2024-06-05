Возобновлено сообщение поездов между Псковской областью и Республикой Беларусь

Пассажирское сообщение в белорусский город Алеща из Великих Лук и Новосокольников по упрощенной процедуре пограничного контроля запущено сегодня, 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Фото и видео: служба корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
Сообщение запущенно ОАО «Российские железные дороги» совместно с АО «СЗППК» .
Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой.
«Сегодня мы запустили два маршрута приграничного пригородного сообщения с белорусской Алещей. Напомню, что вопрос сотрудничества с нашими соседями находится в фокусе внимания первых лиц нашей страны. Мы не только наращиваем перевозку грузов из Республики Беларусь к портам Северо-Запада, но и развиваем пассажирское сообщение», - сказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул: «Правительством области совместно с РЖД и Белорусской железной дорогой проведена большая кропотливая работа. Почти три года ушло на согласование маршрута и соответствующей документации. Благодарю всех коллег за конструктивное взаимодействие».
Напомним, сообщение по маршрутам из Псковской области в населенный пункт Алеща Республики Беларусь было приостановлено десять лет назад, в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:
Перевозка пассажиров организована рельсовым автобусом РА-2. Время в пути составит до трех часов. На станции Алеща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Республики Беларусь.
Билеты можно будет приобрести в пути следования пригородного поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Билеты оформляются при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь.
Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.
Оформление билетов от/до станций, расположенных на территории Российской Федерации, производится в прежнем порядке.