Общество

Возобновлено сообщение поездов между Псковской областью и Республикой Беларусь

Пассажирское сообщение в белорусский город Алеща из Великих Лук и Новосокольников по упрощенной процедуре пограничного контроля запущено сегодня, 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото и видео: служба корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Сообщение запущенно ОАО «Российские железные дороги» совместно с АО «СЗППК» .

Такое решение принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой.

«Сегодня мы запустили два маршрута приграничного пригородного сообщения с белорусской Алещей. Напомню, что вопрос сотрудничества с нашими соседями находится в фокусе внимания первых лиц нашей страны. Мы не только наращиваем перевозку грузов из Республики Беларусь к портам Северо-Запада, но и развиваем пассажирское сообщение», - сказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул: «Правительством области совместно с РЖД и Белорусской железной дорогой проведена большая кропотливая работа. Почти три года ушло на согласование маршрута и соответствующей документации. Благодарю всех коллег за конструктивное взаимодействие».

Напомним, сообщение по маршрутам из Псковской области в населенный пункт Алеща Республики Беларусь было приостановлено десять лет назад, в 2014 году. Теперь поезда приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения будут курсировать один раз в неделю (по средам) по следующему расписанию:

№ 6655 Великие Луки – Алеща отправлением со станции Великие Луки в 06:57, прибытием на станцию Алеща в 09:57;

№ 6656 Алеща – Новосокольники отправлением со станции Алеща в 10:07, прибытием на станцию Новосокольники в 12:46;

№ 6657 Новосокольники – Алеща отправлением со станции Новосокольники в 12:55, прибытием на станцию Алеща в 15:44;

№ 6658 Алеща – Великие Луки отправлением со станции Алеща в 15:54, прибытием на станцию Великие Луки в 18:48.

Перевозка пассажиров организована рельсовым автобусом РА-2. Время в пути составит до трех часов. На станции Алеща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки Республики Беларусь.

Билеты можно будет приобрести в пути следования пригородного поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Билеты оформляются при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь.

Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.

Оформление билетов от/до станций, расположенных на территории Российской Федерации, производится в прежнем порядке.