Общество

Каждый второй пскович считает, что испытывает цифровую зависимость - опрос

18% псковичей уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 31% скорее согласны с этим. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

В то же время 51% утверждают, что не наблюдают у себя зависимости: 39% скорее убеждены в этом, еще 12% категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков.

Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 57% среди участников опроса моложе 34 лет и 40% среди тех, кто старше 45 лет.

38% горожан сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Из них 13% сознательно отказываются от цифровых устройств и интернета на некоторое время каждый день, 10% делают это несколько раз в неделю, а 8% — несколько раз в месяц. Ещё 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% — раз в несколько лет.

Однако большинство (62%) не практикуют «цифровой детокс». Некоторые из них не могут позволить себе остаться без связи. Другие же воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них: «Жить в век технологий и отказываться от них — все равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».