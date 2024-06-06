Общество

Почти 50% работодателей в Пскове не трудоустраивают уволенных «по статье» — опрос

Соискателей, уволенных по статье 81 Трудового кодекса с «плохой» формулировкой, в Пскове готов рассматривать каждый третий работодатель. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу компаний из Пскова.

По данным опроса, 46% работодателей из Пскова никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ с такими основаниями как несоответствие занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения. В противовес им, 21% представителей кадровых служб отметили, что готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. Еще 11% иногда берут уволенных по статье: «Бывает, это связано не с деловыми качествами работника, а с амбициями его руководителя»; «На должность ниже прежней и/или с меньшей ответственностью».

Чаще всего лояльность специалистам, уволенным с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой, демонстрировали транспортно-логистические предприятия, строительные и промышленные компании.