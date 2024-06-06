Общество

Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде

Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях – участниках эксперимента. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода, пишет РИА Новости.

«У нас эксперимент по электронным зачёткам и студбилетам идет уже с 25 апреля (2024 года – ред.). Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный», - сказал Чернышенко, добавив, что у студента будет право выбора, в каком формате получить документ, а документы в электронном и бумажном виде будут равнозначны.