Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о неоднозначных высказываниях публичных персон, зачастую попадающих в топы федеральной новостной повестки. Участившиеся случаи неспособности ньюсмейкеров четко сформулировать свою мысль заканчиваются обвинениями в адрес журналистов. Ведущие также приведут примеры наиболее ярких высказываний последнего времени, вылившихся в скандал или отставку спикера.