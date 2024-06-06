Погрузка строительных грузов на псковских железнодорожных станциях упала на 23%

За январь-май 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 169,1 тысячи тонн различных грузов, что на 8,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
За пять месяцев 2024 года на железнодорожных станциях, расположенных на территории Псковской области, погрузили:
В мае 2024 года погрузка на железной дороге в Псковской области составила 47,4 тысячи тонн грузов, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.