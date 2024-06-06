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Общество

Погрузка строительных грузов на псковских железнодорожных станциях упала на 23%

07.06.2024 12:46|ПсковКомментариев: 0

За январь-май 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 169,1 тысячи тонн различных грузов, что на 8,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

За пять месяцев 2024 года на железнодорожных станциях, расположенных на территории Псковской области, погрузили:

  • лесных грузов – 48,4 тысячи тонн (рост почти в 1,6 раза к аналогичному периоду 2023 года);
  • нефти и нефтяных продуктов– 44,9 тысячи тонн (рост в 1,5 раза);
  • строительных грузов – 41,3 тысячи тонн (-23,1%);
  • лома черных металлов – 16,2 тысячи тонн (-15,6%).

В мае 2024 года погрузка на железной дороге в Псковской области составила 47,4 тысячи тонн грузов, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Теги: #РЖД
Источник: Псковская Лента Новостей
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