Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Новые и старые пространства для летнего отдыха псковичей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии - заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный и бизнесмен Денис Быченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ними об общественных пространствах для летнего отдыха псковичей.

Хватает ли в Пскове пространств для летнего отдыха? Какие сейчас действуют основные локации? Насколько они безопасны? Почему Денис Быченков взялся за локацию в Корытово и как кона будет выглядеть после благоустройства? Что значит - современный пляж?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.