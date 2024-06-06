Общество

Самую современную в стране роботизированную молочную ферму показали псковичи законодателям Северо-Запада

Молочно-товарную ферму «Ажово», где основную работу выполняют не люди, а роботы, посетили парламентские делегации – участники 65-ой Конференции ПАСЗР, которая проходит 6–7 июня в Пскове. Передовой проект не только для масштабов региона, но и всей страны реализовала компания «ПсковАгроИнвест», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ноу-хау производства – использование роботизированной техники на всех стадиях. «За животными убирают роботы, которые проталкивают навоз в специальные щели в бетонном полу, робот – подталкиватель кормов обеспечивает животным постоянный доступ к свежим кормам, и самое главное – роботы последнего поколения по автоматизированному доению коров, которые позволяют операторам практически всё знать о каждом животном», - рассказал гостям директор по производству ООО «ПсковАгроИнвест» Дмитрий Папченков.

Общее поголовье фермы составляет порядка 4 тысяч коров, дойное стадо насчитывает 1920 голов. Все коровы содержатся без привязи, а на доение приходят добровольно и дисциплинированно выстраиваются в очередь. Как пояснил специалист, этот процесс для животного физиологичен, правда, есть и маленький секрет – у доильного комплекса коровы получают лакомство. Процесс доения начинается с очистки и массажа вымени, когда происходит молокоотдача, подключаются стаканы доения. После сбора молока стаканы обрабатываются паром – это делается, чтобы исключить передачу инфекции от коровы к корове. В заключение моются вымя и копыта, и животное идёт в свою секцию. На каждой корове есть специальный ошейник с чипом, во время доения на монитор выводится информация, которая позволят узнать о состоянии животного и качестве молока: это вес коровы, состояние её пищеварения, которое выражается в жевательных движениях, температура, цвет и электропроводимость молока – признаки, характеризующие его качество. Кроме того, оператор видит, график активности животного – сколько шагов было сделано до доения. Система отслеживает и тех коров, которые ленятся и долгое время не приходят на дойку – таких животных оператор ищет по номерам и приводит к доильному комплексу.

«В программе есть контрольные точки, как в современном автомобиле, если что-то произошло, то на компьютер сразу придёт сигнал. Вот сейчас мы видим, что две коровы очень долго доятся, поэтому инженерная служба получает сигнал, который дублируется на мобильный телефон сотрудника. Если он по каким-то причинам не посмотрел сразу, будет звонок следующему, и так по цепочке дойдёт до меня», - объяснил алгоритм контроля директор по производству.

По словам Дмитрия Папченкова, каждый дояр владеет компьютером и разбирается в цифровых технологиях. Общий персонал фермы – всего 50 человек.

«Раньше мы всегда говорили, что работа в сельском хозяйстве – это "каторжный" труд, но применение современных технологий изменило ситуацию. В аграрной отрасли сейчас работают не просто "работяги" с лопатой и вилами, а профессионально подготовленные грамотные специалисты», - отметил произошедшие преобразования спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Молочный комплекс рассчитан на производство 52 тонн молока ежедневно. Полная автоматизация процесса позволяет не только упростить труд человека, но и получать очень качественное молоко.

«За время работы у нас не было ни одного случая, когда перед отправкой заказчику мы обнаружили в нашем молоке антибиотик, потому что эту работу за нас сделал робот – всё, что подозрительно по молоку, он отсекает сразу и отправляет на утилизацию», - рассказала управляющий комплексом Анна Кузыченко.

Время, первоначально запланированное на осмотр фермы гостями, пришлось продлить – у парламентариев возникло множество вопросов по оборудованию и организации производства. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой признался, что приятно удивлён и горд за псковичей. «Я по Псковской области ездил ещё в 80-е годы, и в воспоминаниях того времени остались заросшие травой зелёные поля. А сейчас сколько сделано! Президент говорит про продовольственную программу, и вот то, что мы увидели на этом комплексе, это и есть продовольственная программа в действии», - поделился впечатлениями парламентарий.

Александр Котов тоже сравнил прошлый и сегодняшний день региональной аграрной отрасли. «Это как сравнивать день и ночь. В те времена, когда я работал главой Струго-Красненского района, надой 2-2,5 тысячи литров в год на корову считался нормой, а сейчас – 10 тысяч литров. Стандартное хозяйство имело дойное стадо около 200 голов, а здесь их 2 тысячи. Согласитесь, существенная разница», - озвучил цифры спикер.

Александр Котов также обратил внимание, что помимо большого поголовья, полностью автоматизированного производства, высокого качества продукции молочно-товарная ферма «Ажово» обеспечивается собственными кормами с близлежащих полей.

«Это то, к чему всем нужно стремиться», - резюмировал председатель Собрания депутатов.