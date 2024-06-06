Общество

Благодарственные письма вручили работникам соцсферы в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника прошло в Пскове. В нем участвовали сотрудники социальных учреждений и структур города, официальные лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии «Единая Россия».

Фото: реготделение партии «Единая Россия» в Псковской области

От имени Псковского городского местного отделения «Единой России» социальных работников Пскова поздравила с благородным и добрым праздником заместитель секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Наталья Никифорова.

Она пожелала всем, чтобы жизнь была наполнена благами: хорошим здоровьем, счастьем, удачей и пониманием близких. «Всегда находитесь в оптимистичном настроении и дарите его окружающим», – сказала заместитель секретаря Псковского городского отделения «Единой России».

От секретаря Псковского регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского она вручила отличившимся работникам социальной сферы сувениры и благодарственные грамоты.

В честь Дня социального работника за активное участие в работе штаба общественной поддержки в период избирательной кампании по выборам президента РФ, за особые заслуги в повышении авторитета партии, активное участие в общепартийных мероприятиях, в реализации партийных проектов были отмечены: начальник отдела жилищных субсидий территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Надежда Хлебникова; консультант отдела субсидий территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Соколова; консультант отдела по делам ветеранов, инвалидов и социальных выплат территориального отдела города Пскова Комитета по социальной защите Псковской области Елена Бондарева; начальник отдела организационно-правовой работы территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Жанна Побяржина.