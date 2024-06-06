Общество

Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская»

Жителям Пскова предлагают внести свои предложения по части благоустройства сквера у гостиницы «Рижская». Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Юрченко / «ВКонтакте»

«Сквер у гостиницы "Рижская" является важным местом прогулки псковичей, жителей как ближнего, так и дальнего Завеличья, а также гостей города. Сейчас идет проектирование этой исторической территории, и мы вместе с жителями города имеем возможность внести предложения, высказать мнение», - написала Наталья Юрченко.

На данный момент в работе следующие идеи:

От мам округа поступили просьбы о том, чтобы были заасфальтированы и сохранены все те дорожки, которые уже проложены людьми. Так называемые «народные тропы», которые уже натоптаны людьми, предложили замостить плиткой.

Просят сохранить все деревья, которые растут в указанной зелёной зоне, осмотреть деревья в аварийном состоянии и их убрать, а также, если на данной территории растут тополя, спилить и убрать эти деревья.

Так как этот сквер посещают дети, просят поставить указатели возле деревьев с указанием их наименований.

Жители округа хотят восстановить работу фонтана, если есть такая возможность.

На территории проектируется туалет.

Просят установить мусорные контейнеры заглубленного типа, так как они объемные, из этих контейнеров мусор не разносят птицы.

Хотят установить детскую площадку, которая будет соответствовать техническому регламенту Евразийского экономического союза 042/2017, чтобы обеспечить максимальную защиту детей. Заложенная в эскизный проект этим требованиям не соответствует. Депутат просит ее заменить.

Замглавы города заявила об установке качелей для взрослых. Наталья Юрченко просит жителей высказать свое мнение. И обеспечить при проектировании и выборе подрядчика безопасность конструкций.

Уличное освещение хотят сделать антивандальным и соответствующим общему дизайну.

Просят установить литые скамейки с закруглениями, спинкой и подколенниками. Простые, удобные, аналогичные советским.

Наталья Юрченко попросила подрядчика убрать из проекта колокола, перенести парковки для велосипедов, убрать тополя из посадки.

Жители Пскова могут поделиться предложениями здесь.