Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская»

Жителям Пскова предлагают внести свои предложения по части благоустройства сквера у гостиницы «Рижская». Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Юрченко / «ВКонтакте»
«Сквер у гостиницы "Рижская" является важным местом прогулки псковичей, жителей как ближнего, так и дальнего Завеличья, а также гостей города. Сейчас идет проектирование этой исторической территории, и мы вместе с жителями города имеем возможность внести предложения, высказать мнение», - написала Наталья Юрченко.
На данный момент в работе следующие идеи:
- От мам округа поступили просьбы о том, чтобы были заасфальтированы и сохранены все те дорожки, которые уже проложены людьми. Так называемые «народные тропы», которые уже натоптаны людьми, предложили замостить плиткой.
- Просят сохранить все деревья, которые растут в указанной зелёной зоне, осмотреть деревья в аварийном состоянии и их убрать, а также, если на данной территории растут тополя, спилить и убрать эти деревья.
- Так как этот сквер посещают дети, просят поставить указатели возле деревьев с указанием их наименований.
- Жители округа хотят восстановить работу фонтана, если есть такая возможность.
- На территории проектируется туалет.
- Просят установить мусорные контейнеры заглубленного типа, так как они объемные, из этих контейнеров мусор не разносят птицы.
- Хотят установить детскую площадку, которая будет соответствовать техническому регламенту Евразийского экономического союза 042/2017, чтобы обеспечить максимальную защиту детей. Заложенная в эскизный проект этим требованиям не соответствует. Депутат просит ее заменить.
- Замглавы города заявила об установке качелей для взрослых. Наталья Юрченко просит жителей высказать свое мнение. И обеспечить при проектировании и выборе подрядчика безопасность конструкций.
- Уличное освещение хотят сделать антивандальным и соответствующим общему дизайну.
- Просят установить литые скамейки с закруглениями, спинкой и подколенниками. Простые, удобные, аналогичные советским.
- Наталья Юрченко попросила подрядчика убрать из проекта колокола, перенести парковки для велосипедов, убрать тополя из посадки.
Жители Пскова могут поделиться предложениями здесь.