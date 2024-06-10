Общество

На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана

На блогера Анастасию Ивлееву заявили в Федеральную налоговую службу за слоган её нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве, который подает азиатскую кухню. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Попробовать азиатскую кухню она призывает провокационным «Suck it». На открытии ресторана шеф-повар объяснил: речь о том, чтобы «втягивать» азиатские макароны вместе с бульоном. «Лингвистическая коллизия заключается в том, что "втягивать" на английском "suck IN"», - отметили в Telegram-канале.

Движение «Сорок сороков» потребовало запретить неприличную рекламу.