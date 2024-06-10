Общество

Трое выпускников в Псковской области сдавали ЕГЭ по немецкому и французскому языкам

Выпускники Псковской области сдали экзамены по выбору - биологию, историю, иностранные языки - письменно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Следующим по популярности после обществознания является экзамен по биологии, его выбрали 489 выпускников. Экзамен по истории сдавали 449 человек и по иностранным языкам письменную часть писали 232 человека. Самыми малочисленными являются экзамены по немецкому и французскому языкам, их сдавали всего 3 выпускника.

Экзамены проходили в 25 пунктах проведения экзаменов, в том числе по английскому языку письменно на дому. Для организации экзамена в пунктах проведения задействовано более 1400 педагогов.

Предметные комиссии по биологии, истории и иностранным языкам начнут свою работу 12 июня.

Свои результаты ребята узнают не позднее 26 июня. Ознакомиться с ними необходимо в своей школе под подпись, также результаты будут доступны на официальном информационном портале ЕГЭ.