Общество

Флешмоб с участием катеров проведут у надписи «Россия начинается здесь» в Пскове 12 июня

Флешмоб с участием катеров, украшенных флагами России, пройдет на реке Великой в Пскове 12 июня, в День России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Волонтеры будут дарить гостям ленточки триколора и тематические открытки. Каждый желающий сможет сделать яркое фото с тематической рамкой и поделиться им в соцсетях с хэштегами #Молодежь60 #ДеньРоссии60.

Место встречи: у надписи «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой. Начало в 12:00.